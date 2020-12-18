المعاينة الأولية بعد حريق مصنع شبرا: خسائر تقدر بـ1.5 مليون جنيه

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القليوبية - أسامة علاء الدين:

عاينت النيابة العامة في شبرا الخيمة، بإشراف المستشار محمد حتة المحامي العام لنيابات جنوب القليوبية، اليوم الجمعة، موقع حريق جراج مصنع كرتون في بهتيم بشبرا الخيمة.

وتبين من المعاينة، احتراق المصنع والجراج على مساحة 200 متر دون وقوع خسائر بشرية، وتبين من المعاينة والتحقيات أن الخسائر المبدئية وصلت لمليون ونصف المليون جنيه.

وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، وانتداب المعمل الفني لمعاينة موقع الحريق وتحديد أسبابه.

كانت أجهزة أمن القليوبية، والحماية المدنية، سيطرت على حريق هائل نشب داخل جراج مصنع كرتون في بهتيم بجوار مدرسة الشهيد أسامة حسب النبي "الرافعي سابقًا"، وجرى الدفع بـ6 سيارات إطفاء وحماية مدنية.