ضبط عنصر إجرامي بحوزته مواد مخدرة وسلاح ناري في المنيا

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

ألقى قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية القبض على عنصر إجرامي بحوزته كمية من المواد المخدرة وسلاح ناري في المنيا.

وردت معلومات لقطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنيا مفادها قيام عاطل، مقيم بدائرة مركز شرطة مغاغة بمحافظة المنيا "له معلومات جنائية" بالاتجار في المواد المخدرة وحيازته سلاح ناري وذخائر بدون ترخيص بمحل إقامته المُشار إليه.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وتمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار –كمية من مخدر الحشيش - هاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري لحماية نشاطه الإجرامي.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.