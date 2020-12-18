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سقوط نصاب الوظائف الوهمية في الغربية

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سقوط نصاب الوظائف الوهمية في الغربية سقوط نصاب الوظائف الوهمية في الغربية

مصراوي Masrawy

12:48 م الجمعة 18 ديسمبر 2020

كتب- علاء عمران:

ألقى رجال الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، القبض على أحد الأشخاص في الغربية؛ بتهمة النصب على بعض المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بلاغا من أحد المواطنين مقيم بمحافظة الغربية، بقيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليه، والاستيلاء منه على مبالغ مالية، بزعم قدرته على تعيين نجله، بإحدى الجهات الحكومية، زاعماً علاقاته بمسئولي تلك الجهة خلافاً للحقيقة.

بتكثيف التحريات وجمع المعلومات، تبين صحة الواقعة، وقيام عاطل «له معلومات جنائية»، مقيم بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية، بممارسة نشاط إجرامي، فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين، مدعياً علاقاته ببعض المسئولين بالجهات الحكومية، وقدرته على إلحاقهم وتعيينهم بوظائف بتلك الجهـات «خلافاً للحقيقة»، وتمكن من الاستيلاء على مبلغ مالي من الشاكي، تحت ذلك الزعم، إلا أنه لم يفِ بما وعد به، ورفض رد المبلغ المالي المستولى عليه.

عقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن الغربية، تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، على النحو المشار إليه.

جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

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مصراوي Masrawy

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