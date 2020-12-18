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جوتيريش: لقاحات كورونا يجب أن تكون منفعة عامة عالمية

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جوتيريش: لقاحات كورونا يجب أن تكون منفعة عامة عالمية جوتيريش: لقاحات كورونا يجب أن تكون منفعة عامة عالمية

مصراوي Masrawy

01:06 م الجمعة 18 ديسمبر 2020

برلين - (د ب أ):

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى توزيع عادل للقاحات ضد في جميع أنحاء العالم.

وقال جوتيريش اليوم الجمعة في برلين في كلمة ألقاها في البرلمان الألماني "بوندستاج": "من المهم الآن النظر إلى اللقاحات على أنها منفعة عامة عالمية... يجب أن تكون متاحة وبأسعار معقولة في كل مكان وللجميع. لقاح ملك للشعب".

وأعرب جوتيريش - وسط تصفيق النواب - عن تقديره العميق لمؤسسي شركة "بيونتيك" الألمانية للأدوية الحيوية، أوجور شاهين وأوزليم توريشي، على "مساهمتهما العظيمة في تطوير لقاح"، كما شكر الألمانية على التزامها بتطوير وتوزيع عادل للقاحات والتشخيصات والعلاجات.

وقال جوتيريش إنه يجب أيضا التصدي لـ"فيروس التضليل"، وأضاف: "في جميع أنحاء العالم نرى الشعبوية تتجاهل العلم وتضلل الناس. المعلومات المضللة والخرافات ونظريات المؤامرة الجامحة في انتشار"، مؤكدا أن الأمم المتحدة تعمل على "بناء الثقة في التطعيم - على أساس العلم والحقائق".

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