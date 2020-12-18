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"بن دبيان": نحافظ على إنجازاتنا ونترك التصاريح لغيرنا

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"بن دبيان": نحافظ على إنجازاتنا ونترك التصاريح لغيرنا "بن دبيان": نحافظ على إنجازاتنا ونترك التصاريح لغيرنا
السلطانيات تحقّق المركز الأول "إنتاج" فئة الصفر

أبدى فارس بن دبيان السبيعي سعادته بفوز (السلطانيات) بالمركز الأول في كأس النادي (إنتاج) فئة الصفر يوم الخميس، ضمن النسخة الخامسة لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، الذي يُقام خلال الفترة من 1 ديسمبر الحالي حتى 14 يناير المقبل في الصياهد الجنوبية.

وأوضح أنَّه حصل على المركز الأول في النسخة السابقة، وعمل على المحافظة على هذا الإنجاز من خلال التعزيز بأربعة أبكار (مفرودتين، وحقين)، وقال: "كنتُ واثقاً من الفوز، فكلَّما دخلت السلطانيات الميدان تكون على وعدها".

وشدَّد فارس بن دبيان؛ على أنَّ النسخة الحالية من المهرجان تشهد منافسة قوية في كل الفئات، خاصة في فئة الصفر، وقال: "الجميع عمل طوال العام الماضي، وتعب من أجل المنافسة، لهذا جاء شوط الصفر مثيراً وقوياً".

وعن التصاريح التي راجت قبل النتيجة، وتحدَّثت عن عدم قدرة دبيان السبيعي؛ على المحافظة على اللقب، قال: "نحن لا نصرّح، وردُّنا دائماً يكون في الميدان، فنحن نعمل على المحافظة على إنجازاتنا، ونترك التصاريح لغيرنا"، وأضاف: "في الوقت الحالي نحن الأفضل، وقد يكون هناك منافس في المستقبل، لكن الآن السلطانيات هي الأفضل".مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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