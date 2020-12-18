ضبط "88 طربة حشيش" بحيازة 3 عاطلين في الإسكندرية

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الإسكندرية – محمد عامر:

ألقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية القبض على 3 عاطلين بمنطقتي العامرية والمنتزه، لاتجارهم في المواد المخدرة، وضبط بحيازتهم 88 طربة لمخدر الحشيش، قبل ترويجها على عملائهم.

وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تفيد مزاولة عاطلين بدائرة قسم شرطة أول العامرية نشاطا إجراميا بالاتجار في المواد المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات، ألقي القبض على المتهمين وبحوزتهما 40 طربة لمخدر الحشيش، و2 هاتف محمول، ومبلغ مالي.

وفي سياق متصل، ضبطت قوات الشرطة عاطل، له معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه، وبحوزته 48 طربة لمخدر الحشيش وكمية مجزأة وهاتف محمول، ومبلغ مالي.

حُررت المحاضر في قسمي شرطة أول العامرية وثالث المنتزه تمهيدًا للعرض على النيابة العامة للتحقيق.