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مائل للدفء.. الأرصاد تكشف توقعات طقس السبت

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مائل للدفء.. الأرصاد تكشف توقعات طقس السبت مائل للدفء.. الأرصاد تكشف توقعات طقس السبت

مصراوي Masrawy

01:02 م الجمعة 18 ديسمبر 2020


كتب - أسامة علي:

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، توقعات طقس غدا السبت.

وقال خبراء الأرصاد لمصراوي، إن طقس السبت مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء، معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، خلال فترات النهار، بارد ليلا على أغلب الانحاء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

وتتكون شبورة مائية كثيفة صباحا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ولفت الخبراء إلى أن هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة كما يلي:

القاهرة 21 – 13

الاسكندرية 20 – 14

شمال الصعيد 23 - 12

جنوب الصعيد 26 – 19

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