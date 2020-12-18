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القيادة تعزي الرئيس الجزائري في ضحايا تحطم مروحية تابعة للبحرية الجزائرية

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القيادة تعزي الرئيس الجزائري في ضحايا تحطم مروحية تابعة للبحرية الجزائرية القيادة تعزي الرئيس الجزائري في ضحايا تحطم مروحية تابعة للبحرية الجزائرية
في برقيتين من خادم الحرمين وولي العهد

القيادة تعزي الرئيس الجزائري في ضحايا تحطم مروحية تابعة للبحرية الجزائرية

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، للرئيس عبدالمجيد تبون؛ رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، إثر تحطم مروحية تابعة للبحرية الجزائرية قبالة تيبازة قرب العاصمة الجزائرية، وما نتج عنه من وفيات.

وقال الملك المفدى: "علمنا بنبأ تحطم مروحية تابعة للبحرية الجزائرية قبالة تيبازة قرب العاصمة الجزائرية، وما نتج عنه من وفيات، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين أحر التعازي وأصدق المواساة، لنرجو المولى -سبحانه وتعالى- أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، ويحفظكم من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، للرئيس عبدالمجيد تبون؛ رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، إثر تحطم مروحية تابعة للبحرية الجزائرية قبالة تيبازة قرب العاصمة الجزائرية، وما نتج عنه من وفيات.

وقال سمو ولي العهد: "تلقيت نبأ تحطم مروحية تابعة للبحرية الجزائرية قبالة تيبازة قرب العاصمة الجزائرية، وما نتج عنه من وفيات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين كافة، عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلاً الله تعالى الرحمة للمتوفين، إنه سميع مجيب".

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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