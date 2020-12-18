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كورونا في 4 دول خلال الـ 24 ساعة.. 1092 حالة وفاة بالبرازيل و718 بالمكسيك

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كورونا في 4 دول خلال الـ 24 ساعة.. 1092 حالة وفاة بالبرازيل و718 بالمكسيك كورونا في 4 دول خلال الـ 24 ساعة.. 1092 حالة وفاة بالبرازيل و718 بالمكسيك
الإصابات الجديدة.. 1062 حالة بكوريا الجنوبية و12 بالصين

كورونا في 4 دول خلال الـ 24 ساعة.. 1092 حالة وفاة بالبرازيل و718 بالمكسيك

أظهرت بيانات لوزارة الصحة البرازيلية أن البلاد سجّلت اليوم 1092 حالة وفاة جديدة بمرض كوفيد-19، وهي أعلى حصيلة يومية منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

كما سجّلت البرازيل 69826 إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس، مع عودة الإصابات إلى الارتفاع بشدة بعد تراجع لفترة قصيرة.

وأودت الجائحة حتى الآن بحياة 184 ألفاً و827 برازيليا إجمالاً، وأصابت أكثر من سبعة ملايين.

المكسيك

قالت وزارة الصحة المكسيكية، أمس الخميس، إنها سجّلت 11799 حالة إصابة مؤكّدة جديدة بفيروس كورونا و718 وفاة؛ ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة في البلاد، إلى مليون و289 ألفاً و298 والوفيات 116 ألفاً و487.

وتقول إن الأرقام الحقيقية أعلى بكثير على الأرجح من الحالات المؤكّدة.

كوريا الجنوبية

سجّلت كوريا الجنوبية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 1062 إصابة جديدة متجاوزة الألف حالة يوميا لليوم الثالث على التوالي.

وأعلنت وكالة كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم، أن من بين الحالات الجديدة 1036 حالة انتقال محلي للعدوى؛ ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 47 الفاً و515 حالة.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، أن البلاد شهدت 11 حالة وفاة إضافية، ما رفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 645 وفاة.

الصين

قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم، إن البر الرئيس سجّل أمس، 12 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 ارتفاعاً من سبع حالات في اليوم السابق.

وقالت اللجنة إن 11 من الحالات الجديدة قادمة من الخارج.

ويصل بذلك العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكّدة بكوفيد-19 في الصين، إلى 86789، بينما يظل عدد الوفيات ثابتاً عند 4634.

الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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