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لجنة الخبراء بالولايات المتحدة تمنح لقاح "موديرنا" المضاد لكورونا الموافقة

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لجنة الخبراء بالولايات المتحدة تمنح لقاح "موديرنا" المضاد لكورونا الموافقة لجنة الخبراء بالولايات المتحدة تمنح لقاح "موديرنا" المضاد لكورونا الموافقة

لجنة الخبراء بالولايات المتحدة تمنح لقاح

وافقت لجنة من الخبراء في الولايات المتحدة، على منح لقاح "موديرنا" المضاد لفيروس كورونا الموافقة الطارئة.

هذه الخطوة تمهّد الطريق أمام بدء عملية توزيع ستة ملايين جرعة من هذا اللقاح اعتباراً من نهاية هذا الأسبوع.

وأظهرت التجارب أن لقاح "موديرنا" فعال بنسبة 94 بالمئة، وهي التجارب التي شملت 30 ألف شخص، من دون آثار جانبية خطيرة، طبقاً لـ "بي بي سي".

وصوّتت اللجنة المؤلفة من علماء وأطباء ومسؤولين من وكالات الصحة الفيدرالية -بأغلبية 20 عضواً- لمصلحة اللقاح فيما امتنع عضو واحد عن التصويت.

قرار لجنة توصية غير ملزمة، إلا أنه يفتح الباب أمام إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لإصدار ترخيص طارئ باستخدام هذا اللقاح.

ومن المتوقع أن تسمح إدارة الغذاء والدواء باستخدام اللقاح يوم الجمعة؛ ما يجعله ثاني لقاح يُرخص للاستخدام في الولايات المتحدة.لقاح موديرنا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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