طقس الجمعة: سماء غائمة تتخللها سحب ممطرة على المنطقتين الوسطى والشرقية

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تشمل المرتفعات الجنوبية الغربية وتمتد إلى الأجزاء الساحلية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- سماءً غائمة جزئياً تتخللها سحب ممطرة على أجزاءٍ من المنطقتين الوسطى والشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية؛ تمتد إلى الأجزاء الساحلية منها.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي، وشمالية إلى شمالية غربية على الجزأين الاوسط والشمالي بسرعة 16 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 16 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حالة الطقس