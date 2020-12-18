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الأموال العامة تكشف حيلة تشكيل عصابي لاختلاس أجهزة كهربائية من شركة تجارية

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الأموال العامة تكشف حيلة تشكيل عصابي لاختلاس أجهزة كهربائية من شركة تجارية الأموال العامة تكشف حيلة تشكيل عصابي لاختلاس أجهزة كهربائية من شركة تجارية

مصراوي Masrawy

12:47 م الجمعة 18 ديسمبر 2020

كتب- علاء عمران:

نجح رجال مباحث الأموال العامة في كشف لغز اختلاس أجهزة كهربائية من إحدى الشركات وضبط أحد الجناة.

تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بلاغا بقيام بعض العاملين بإحدى الشركات، العاملة في مجال التجارة الإلكترونية، بعمليات اختلاس واستيلاء على العديد من الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، الموجودة بمخزن الشركة.

بتكثيف التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وأن وراء ارتكابها 3 موظفين بالشركة، حيث قام المذكورين بتكوين تشكيلاً عصابياً فيما بينهم، تخصص في الاستيلاء على أموال الشركة محل عملهم، من خلال استغلال طبيعة عملهم كموظفين بالمخزن الخاص بالشركة، وقيامهم بفتح حسابات على موقع الشركة الإلكتروني بأسمائهم، وطلبهم شراء بعض الأجهزة الكهربائية والإلكترونية منخفضة الثمن، وعند قيامهم بشحن تلك البضائع، يقومون بتفريغها ووضع أجهزة إلكترونية أخرى بدلاً منها غالية الثمن، واستلام تلك البضائع عقب ذلك، والاستيلاء عليها وبيعها، واقتسام حصيلة ذلك فيما بينهم، وهو ما عرض الشركة لخسائر مادية جسيمة.

عقب تقنيين الإجراءات، تم ضبط أحدهم، وبمواجهته أقر بارتكابه الوقائع المشار إليها، بالاشتراك مع شريكيه، وبإرشاده تم ضبط 2 جهاز كمبيوتر محمول "لاب توب، 3 كاميرات تصوير، 2 جهاز ألعاب "بلاي ستيشن"، جميعها من متحصلات نشاطهم الإجرامي.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وبشرت النيابة التحقيق.

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