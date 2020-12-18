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رحلة إدارات الأمن الاقتصادي الخمس لمواجهة الجريمة خلال يوم

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رحلة إدارات الأمن الاقتصادي الخمس لمواجهة الجريمة خلال يوم رحلة إدارات الأمن الاقتصادي الخمس لمواجهة الجريمة خلال يوم

مصراوي Masrawy

12:25 م الجمعة 18 ديسمبر 2020

كتب - علاء عمران:

اضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها ضبط 4158 قضايا متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق أو محطات السكك الحديدية وداخل القطارات.

الإدارة العامة لشرطة الكهرباء ضبطت 12586 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد. بينما تمكنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات من ضبط 308 قضايا متنوعة.

الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات أسفرت جهودها في مجال مكافحة وضبط كافة مخالفات قانون البيئة أبرزها (حماية الثروة السمكية، حماية البيئة والمحميات الطبيعية، حماية منافع الري والصرف) عن ضبط (394 ) قضية متنوعة.

وتمكنت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم من ن ضبط 203 قضايا في مجال "الضرائب العامة، الضرائب على المبيعات، مخالفات الجمارك، حماية الأموال، الضرائب العقارية والملاهي، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".

وأسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة عن ضبط 8 قضايا في مجال مكافحة جرائم الأموال العامة لمواجهة كافة أشكال الفساد المالي والإداري، والجرائم التي تؤثر سلباً على المناخ الاستثماري في البلاد، والجرائم المُستحدثة التي ترتبط بالقطاع المصرفي.

جهود الإدارة العامة لشرطة والتجارة أسفرت عن ضبط (1195) قضية تموينية متنوعة (غش غذائي، لحوم ومصنعاتها، أسماك، دقيق وأقماح، ثروة حيوانية، مواد بترولية).

جرى تحرير المحاضر اللازمة وباشرت النيابة التحقيق

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