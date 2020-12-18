في 20 صورة.. حملة لرفع الإشغالات والتعديات في قرى أرمنت بالأقصر

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مصراوي Masrawy

الأقصر- محمد محروس:

شن مجلس مدينة أرمنت جنوبي محافظة الأقصر بالتنسيق مع شرطة المرافق، حملة لرفع الإشغالات والتعديات في شوارع منطقة أرمنت الوابورات، وقرى الرزيقات والرياينة والمحاميد.

أسفرت الحملة عن رفع الإشغالات بمنطقة أرمنت الوابورات بشارع الشباب وميدان السوق وشارع التحرير وشارع الشهيد وشارع المستشفى المركزي، ومنطقة الـ14.

كما أسفرت الحملة عن رفع الإشغالات والتعديات بالطرق السريع مصر أسوان الزراعي، مرورا بقرى الرياينة والرزيقات بحري والرزيقات قبلي والمحاميد بحري والمحاميد قبلي وساحل البحر بتلك القرى.