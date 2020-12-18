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الاتحاد الأوروبي: ساعات قليلة أمام بريطانيا وأوروبا للتوصل لاتفاق "بريكست"

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الاتحاد الأوروبي: ساعات قليلة أمام بريطانيا وأوروبا للتوصل لاتفاق "بريكست" الاتحاد الأوروبي: ساعات قليلة أمام بريطانيا وأوروبا للتوصل لاتفاق "بريكست"

مصراوي Masrawy

12:40 م الجمعة 18 ديسمبر 2020

لندن - أ ش أ

حذر كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه، أنه لم يعد يتبقى سوى بضع ساعات أمام بريطانيا والاتحاد الأوروبي للتوصل لاتفاق تجاري قبل انتهاء الفترة الانتقالية لمغادرة بريطانيا الاتحاد "بريكست" 31 ديسمبر الجاري، إلى جانب بقاء قضايا رئيسية عالقة دون حل.

وأضاف بارنييه خلال كلمته أمام البرلمان الأوروبي، اليوم الجمعة، حسبما نقلت صحيفة (الإندبندنت) البريطانية، أنه رغم وجود "فرصة" أمام بريطانيا والتكتل الأوروبي للتوصل لاتفاق، إلا أن "الطريق لعقد مثل هذا الاتفاق ضيق للغاية".

وتابع قائلًا "إنها لحظة الحقيقة .. يتبقى لدينا وقت قليل، فقط بضع ساعات لإتمام هذه المفاوضات بطريقة مفيدة إذا أردنا أن يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ في الأول من يناير".

وأشار كبير مفاوضي الاتحاد إلى أن المسائل التي لم يتم حلها حتى الآن تعد أساسية بالنسبة للاتحاد الأوروبي، موضحًا "لا نطلب سوى خلق توازن بين الحقوق والالتزامات والمعاملة بالمثل إضافة إلى إمكانية الوصول إلى أسواقنا ومياهنا، والعكس صحيح، لا أكثر ولا أقل".

وأعلن البرلمان الأوروبي أمس الخميس أنه لن يعقد جلسات للتصديق على اتفاق تجاري بشأن "بريكست" هذا العام إلا في حالة التوقيع على اتفاق قبل منتصف ليل الأحد المقبل.

وجاءت تصريحات بارنييه عقب اتصال هاتفي أجراه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين التي رأت أنه لا تزال هناك اختلافات كبيرة تعيق التوصل لاتفاق، في حين قال جونسون إنه يبدو من غير المرجح إبرام اتفاق إلا في حالة تغير موقف الاتحاد.

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