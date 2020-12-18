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جوتيريش يشيد بألمانيا باعتبارها "قوة من أجل السلام"

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جوتيريش يشيد بألمانيا باعتبارها "قوة من أجل السلام" جوتيريش يشيد بألمانيا باعتبارها "قوة من أجل السلام"

مصراوي Masrawy

12:19 م الجمعة 18 ديسمبر 2020

برلين - (د ب أ):

أشاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بألمانيا ووصفها بأنها "قوة من أجل السلام" و"ركيزة للتعددية"، وذلك خلال كلمة ألقاها أمام البرلمان الألماني "بوندستاج" بمناسبة مرور 75 عاما على تأسيس الأمم المتحدة.

وقال جوتيريش وهو يلقي خطابه ببطء ولكن بثقة باللغة الألمانية: "بصفتي أمينا عاما للأمم المتحدة، أشهد يوميا السبل التي تضطلع من خلالها ألمانيا بدور رائد في العالم بوعيها ومسؤوليتها التاريخية العميقة... أرى كيف تواجه ألمانيا أكبر تحديات في عصرنا".

وذكر الأمين العام للأمم المتحدة أن "ألمانيا حليف مهم في السعي من أجل السلام على مستوى العالم"، مدللا على ذلك ببعثاتها في أفغانستان ومنطقة الساحل بأفريقيا.

وأعرب جوتيريش بوضوح عن شكره للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على مبادرتها لعقد مؤتمر دولي بشأن ليبيا ببرلين في يناير الماضي.

وأعرب رئيس البرلمان، فولفجانج شويبله، عن شكره للأمين العام للأمم المتحدة على "خطابه العظيم" الذي منح من خلاله "بلدنا الكثير من الشرف".

وعقب خطابه في البرلمان، من المقرر أن يجري جوتيريش محادثات مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس فرانك-فالتر شتاينماير. وقد حضر الاثنان خطاب الأمين العام بالبرلمان.

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