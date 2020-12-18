محافظ المنوفية: إزالة فورية لـ279 حالة إشغال وتحرير 21 مخالفة - صور

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مصراوي Masrawy

المنوفية - أحمد الباهي:

أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الجمعة، شن الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا، حملة لرفع كافة الإشغالات بالمدينة بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية.

أسفرت الحملة عن تنفيذ إزالة فورية لـ279 حالة إشغال، وتحرير 5 محاضر تموينية و11 محضر جنح صحية، و5 محاضر بيئة و7 قرارات غلق، فضلا عن التحفظ على 101 من المضبوطات المتنوعة التي ضُبطت خلال الحملة.

وأشار محافظ المنوفية إلى أن كافة الأجهزة التنفيذية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، تكثف حملاتها بالتنسيق مع الجهات الأمنية لإزالة الإشغالات وفرض سيادة القانون واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين؛ لتسهيل الحركة المرورية أمام المواطنين ولإضفاء المظهر الحضاري والجمالي بنطاق المحافظة.