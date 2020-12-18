لمواجهة كورونا.. إغلاق 11 منشأة مخالفة ومصادرة 51 شيشة بالإسكندرية- صور

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مصراوي Masrawy

الإسكندرية – محمد عامر:

كثفت أحياء الإسكندرية جهودها لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي حددتها الدولة، لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19".

واستهدفت الحملات مراكز الدروس الخصوصية والمقاهي والمحال المخالفة بكافة أحياء الإسكندرية، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حفاظا على سلامة المواطنين.

وأسفرت الحملات عن غلق وتشميع 11 منشأة مخالفة بأحياء المنتزه ثان وغرب الإسكندرية بواقع" 5 مراكز دروس خصوصية و4 محال "بلاي ستيشن" ومقهيين".

وفي سياق متصل، تحفظ حي المنتزه أول على 51 شيشة بـ 3 مقاهي بشارع 45، وتحرير محاضر وغرامات ضد أصحابها، لمخالفتهم قرارات مجلس الوزراء.

ويأتي تحرك الأجهزة التنفيذية بعد إعلان وزارة الصحة عن تسجيل القاهرة والإسكندرية والجيزة معدلات إصابة بفيروس كورونا تُعد هي الأعلى بين المحافظات على مستوى الجمهورية.