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الأمن العام يضبط 3 عناصر إجرامية بحوزتهم 88 طربة حشيش في الإسكندرية

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الأمن العام يضبط 3 عناصر إجرامية بحوزتهم 88 طربة حشيش في الإسكندرية الأمن العام يضبط 3 عناصر إجرامية بحوزتهم 88 طربة حشيش في الإسكندرية

مصراوي Masrawy

12:06 م الجمعة 18 ديسمبر 2020

كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حملاتها الأمنية لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية من حائزي ومتجري المواد المخدرة بالمحفظات.

كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة رصدت نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع عدد من مديريات الأمن، تم استهدافهم وضبط (40 طربة لمخدر الحشيش - مبلغ مالي – 2 هاتف محمول) بحوزة (عاطلان) .. حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية.

وتمكنت الجهود من ضبط (48 طربة لمخدر الحشيش وكمية مجزئة -مبلغ مالئ – هاتف محمول) بحوزة (عاطل – له معلومات جنائية) .. حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه بالإسكندرية، وضبط (كمية من مخدر الحشيش -مبلغ مالي – هاتف محمول) بحوزة (عاطل – له معلومات جنائية) .. حال تواجده بدائرة قسم شرطة مطروح.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

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