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"حكاية ليلى".. ولدت بتليف في الكبد وأمها تتبرع بفص لإنقاذ حياتها

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مصراوي Masrawy

11:42 ص الجمعة 18 ديسمبر 2020

المنوفية - أحمد الباهي:

لم تتوقف معاناتها مع آلام الكبد التي نهشت جسدها النحيل، وسط محاولات بائسة من الأبوين اللذين طرقا كل الأبواب، حتى تبين لهم تدهور حال كبد ابنتهم "ليلى" صاحبة الأعوام الأربعة.

الأب شريف خيري والأم ولاء محمد جلال، سلّما أمرهما لله، واستقرا على زراعة كبد لطفلتهما، وكانت الأزمة في توفير متبرع تتوافق بلازما دمه مع ابنتهم لإعطائها فص كبد ينقذ حياتها.

الأم "ولاء" 31 عامًا، لم تفكر كثيرًا وتوجهت لعمل التحاليل للتبرع بفص كبد لابنتها، فيما نشرت الأسرة عن حاجتها لمتبرعين بفصيلة دماء "A سالب، AB سالب"، قبل حلول الساعة الخامسة مساء اليوم الخميس، وذلك بعد تحديد يوم الأحد المقبل لإجراء العمليلة.

يقول والد الطفلة شريف خيري، لـ"مصراوي"، إن ابنته ولدت مريضة بتليف الكبد والسبب ظل مجهولاً، وظل مع الأم يتابعان حالة الطفلة حتى نصحه الأطباء قبل شهر ونصف فقط، بضرورة إجراء عملية زرع كبد، وبعد إنهاء الفحوصات بدأوا البحث من أيام عن متبرعين، وسويعات قليلة كانت قد حسمت أمر التبرع، وتعاطف أهل المنوفية كان جامحًا، وتقدم نحو 100 شباب، للتبرع في بنك الدم بمعهد الكبد بشبين الكوم، وانتهت أزمة الدم، وأعلن اكتمال كافة الاحتياجات، وطالب الجميع بالدعاء للطفلة والأم بتمام الشفاء.

من جانبه، قال الدكتور هشام عبدالدايم، مدير معهد الكبد القومي بالمنوفية، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إن الطفلة "ليلى" تعاني من ضمور في القنوات المرارية وتليف الكبد، ما استلزم إجراء عملية زرع كبد، مؤكدًا اكتمال التجهيزات الخاصة بالعملية وتحديد الفريق الطبي القائم على العملية "تخدير- جراحة - أطفال"، وذلك يوم الأحد المُقبل 20 ديسمبر.

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