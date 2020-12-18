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وزير النقل يتابع أعمال تنفيذ قطاع مونوريل السادس من أكتوبر

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وزير النقل يتابع أعمال تنفيذ قطاع مونوريل السادس من أكتوبر وزير النقل يتابع أعمال تنفيذ قطاع مونوريل السادس من أكتوبر

مصراوي Masrawy

11:26 ص الجمعة 18 ديسمبر 2020


كتب - أسامة علي
أجرى الفريق كامل الوزير وزير النقل جولة تفقدية في مشروع قطاع مونوريل السادس من أكتوبر الذي يبلغ طوله 42 كم وعدد محطاته 12 محطة وحيث يمتد من محطة المنطقة الصناعية ب ٦ أكتوبر وحتى محطة وادي النيل بالمهندسين،حيث تفقد أعمال تنفيذ خوازيق واعمدة المسار و المحطات والورشة الخاصة بقطاع مونوريل 6 أكتوبر.

ووجه وزير النقل بأن يكون العمل على مدار الساعة والالتزام بالجدول الزمني المحدد والمتفق عليه وأن يتم موافاته بتقارير أسبوعية عن تقدم الأعمال، وأن يتم تنفيذ كافة مراحل المشروع بالتوازي مع الأعمال المدنية الجاري تنفيذها على ارض الواقع من حيث تنفيذ تصميمات أعمال الأنظمة والوحدات المتحركة والتي تقوم بها شركة بومباردييه .

وأكد وزير النقل أن مشروع المونوريل بقطاعيه مونوريل العاصمة الإدارية ومدينة السادس من أكتوبر يبلغ طوله 98.5كم بعدد34 محطة و يتم تنفيذه من خلال تحالف يضم شركات (بومبارديه – أوراسكوم – المقاولون العرب) و أن المونوريل سيدخل لأول مرة وسيمثل نقلة وتحولا كبيرا في وسائل المواصلات، مشيرا إلى أن هذه النوعية من المواصلات تتسم بأنها وسائل نقل سريعة وعصرية وآمنة وصديقة للبيئة، وتوفر استهلاك الوقود، وتخفض معدلات التلوث البيئي وتخفف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية، وتجذب الركاب لاستخدام هذه الوسيلة بدلاً من استخدام السيارات الخاصة.

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