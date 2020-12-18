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وزير خارجية الإمارات ينتقد ثورات الربيع العربي: "عقد دموي ضائع"

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وزير خارجية الإمارات ينتقد ثورات الربيع العربي: "عقد دموي ضائع" وزير خارجية الإمارات ينتقد ثورات الربيع العربي: "عقد دموي ضائع"

مصراوي Masrawy

11:32 ص الجمعة 18 ديسمبر 2020

كتبت - إيمان محمود

انتقد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، اليوم الجمعة، ثورات الربيع العربي في ذكراها العاشرة، واصفًا السنوات الماضية بـ"العقد الدموي الضائع"، تفاقمت فيه الأزمات والتحديات.

وفي سلسلة تغريدات لقرقاش، نشرها على صفحته الرسمية على "تويتر"، قال "بينما تمر على العالم العربي الذكرى العاشرة لما يعرف بالربيع العربي، من الواضح أن الرؤية العربية الغالبة لمآلات العقد الدموي تختلف عن التقييم الغربي، فالحروب الأهلية والأرواح التي أزهقت خلال سنوات الضياع هذه وغياب المشروع التنموي هو ما ارتسم في ذاكرتنا العربية".

وتابع "سيُكتب الكثير حول ما يعرف بالربيع العربي وفي تقديري فإن الأهم هو تقييمنا العربي لهذا العقد الصعب واخفاقاته على أرض الواقع للشعوب.. وسيكون حكم التاريخ عسيرا وبالغ القسوة من حيث خسائرنا البشرية والمعنوية والمادية والاقتتال الدموي الممتد في أكثر من دولة عربية".

واستطرد: "كان هناك نوع من التعامل الساذج مع الربيع العربي في بداياته وسرعان ما انكشف غول الآيديولوجيا والعنف وغياب المشروع التنموي.. وبانقضاء العام الأول أدركنا حجم التهديد تجاه الدولة الوطنية ومؤسساتها ونسيج العديد من مجتمعاتنا العربية.. ثمنٌ عسير لا يبرر الآراء المنافية لهذا الواقع".

واختتم تغريداته بالقول "في المحصلة لا توجد وصفة سحرية لعلاج تراكم الأزمات التي شهدتها بعض الدول.. وغني عن البيان أن مسار الربيع العربي فاقم الأزمات والتحديات وبلا رؤية أو علاج.. والعبرة، بعد العقد الدموي الضائع، الرهان على دولة المؤسسات والقانون الراسخة والرؤية التنموية التي تضع المواطن نصب عينيها".

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