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حملة اليوم الواحد.. تحرير 3 آلاف مخالفة مرورية بالمحافظات

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حملة اليوم الواحد.. تحرير 3 آلاف مخالفة مرورية بالمحافظات حملة اليوم الواحد.. تحرير 3 آلاف مخالفة مرورية بالمحافظات

مصراوي Masrawy

11:03 ص الجمعة 18 ديسمبر 2020

كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة على مستوى الجمهورية.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة الأخيرة بإشراف اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية عن ضبط 3430مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1450 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 262 مخالفة السير بدون تراخيص، 25 مخالفة شروط التراخيص، 33 مخالفة موقف عشوائي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.

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