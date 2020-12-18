أخبار عاجلة

أمين "النواب": 75 نائبا تسلموا كارنيهات عضوية المجلس اليوم -
مسؤول بالصحة يكشف موعد تطعيم الأطباء والمواطنين بلقاح "كورونا" -
"لن أغادر منزلي واقفا" .. رامي مخلوف يتحدث عن تهديدات "أثرياء الحرب" له -
الأهلي يتغلب على الفتح.. و" السومة " هدافاً تاريخياً لدوري المحترفين -
شاهد.. معلم يترجم نجاح المملكة في التحول الإلكتروني بتوثيق التجارب الناجحة -
"المطيري" تفقد مرافق المكتبة المركزية بشطر الطلاب في جامعة شقراء -
ولي العهد يعزي "عبدالله الصباح" في وفاة والده "الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح" -
بعد 30 عامًا.. الإبل العراقية تشارك بمنافسات "المزاين" بمهرجان الملك عبدالعزيز -
مركز تعزيز الصحة النفسية يحذّر من تداول الشائعات حول لقاح "كورونا" -
قطاع "الإبل" مجال خصب للاستثمار.. صفقات مليونية في شراء الفرديات بمهرجان المؤسس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بتكلفة 126 مليون جنيه.. إنشاء وتطوير 24 مدرسة في بني سويف

Print
بتكلفة 126 مليون جنيه.. إنشاء وتطوير 24 مدرسة في بني سويف بتكلفة 126 مليون جنيه.. إنشاء وتطوير 24 مدرسة في بني سويف

مصراوي Masrawy

11:08 ص الجمعة 18 ديسمبر 2020

بني سويف - حمدي سليمان:

أعلن المهندس محمد ياسين طه مدير عام الأبنية التعليمية، أنه جرى الإعلان عن طرح 24 مدرسة جديدة تنوعت ما بين إنشاء جديد، وإحلال جزئي، وكلي، وتوسعات لـ315 فصلًا بقيمة تقريبية بلغت 126 مليون جنيه.

وأشار إلى تسليم مواقع 21 مدرسة منهم للبدء في تنفيذ الأعمال، من بينهم 9 مدارس إنشاء جديد، و8 مدارس توسعة، ومدرسة إحلال كلي، و2 إحلال جزئي، وتعلية مدرسة.

من جانبه شدد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف على تذليل كافة المعوقات التي تواجه تنفيذ المشروعات، موجهًا الجهات المعنية بسرعة توفير الحلول والبدائل، مع أهمية التنسيق بين كافة الأطراف التنفيذية المعنية لتذليل العقبات أولا بأول لضمان سير الأعمال بانتظام وبالمعدلات المطلوبة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع 7 أشخاص في حادث سير على الصحراوي الغربي بالمنيا

مصرع 7 أشخاص في حادث سير على الصحراوي الغربي بالمنيا

برعاية الرئيس السيسي.. زيارة لوفد من قادة الجنوب الليبي إلى مصر

برعاية الرئيس السيسي.. زيارة لوفد من قادة الجنوب الليبي إلى مصر

وزير التعليم العالي: مضاعفة ميزانية "نسور التنمية" لربط علماء مصر بالخارج

وزير التعليم العالي: مضاعفة ميزانية "نسور التنمية" لربط علماء مصر بالخارج

أمين "الأوقاف السودانية" يشيد بتجربة مصر في استثمار مال الوقف

أمين "الأوقاف السودانية" يشيد بتجربة مصر في استثمار مال الوقف

شبكة عيون الإخبارية