بتكلفة 126 مليون جنيه.. إنشاء وتطوير 24 مدرسة في بني سويف

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بني سويف - حمدي سليمان:

أعلن المهندس محمد ياسين طه مدير عام الأبنية التعليمية، أنه جرى الإعلان عن طرح 24 مدرسة جديدة تنوعت ما بين إنشاء جديد، وإحلال جزئي، وكلي، وتوسعات لـ315 فصلًا بقيمة تقريبية بلغت 126 مليون جنيه.

وأشار إلى تسليم مواقع 21 مدرسة منهم للبدء في تنفيذ الأعمال، من بينهم 9 مدارس إنشاء جديد، و8 مدارس توسعة، ومدرسة إحلال كلي، و2 إحلال جزئي، وتعلية مدرسة.

من جانبه شدد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف على تذليل كافة المعوقات التي تواجه تنفيذ المشروعات، موجهًا الجهات المعنية بسرعة توفير الحلول والبدائل، مع أهمية التنسيق بين كافة الأطراف التنفيذية المعنية لتذليل العقبات أولا بأول لضمان سير الأعمال بانتظام وبالمعدلات المطلوبة.