بالتعاون مع الإمارات.. جامعة الإسكندرية تستعد لتطبيق "ماجستير الإبداع"

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

الإسكندرية – محمد عامر:

أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم الجمعة، عن استعداد الجامعة لبدء الدراسة في برنامج ماجستير "الإبداع وإدارة التغيير" والذي جرى إطلاقه مؤخرًا في مصر، بالتعاون مع جامعة حمدان بن محمد الذكية.

جاء ذلك خلال استقباله الدكتور مصطفى نور الدين، نائب رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك لبحث اتفاقية التعاون بين الجامعتين والتي تهدف إلى طرح برامج دراسات عليا مشتركة بنظام التعليم الهجين.

حضر اللقاء كل من الدكتور هشام جابر، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور ماجد فاروق، منسق البرنامج المشترك بين الجامعتين.

واقترح رئيس جامعة الإسكندرية تنظيم لقاء مشترك مع الشركات الكبرى بالإسكندرية، للتعريف بالبرنامج بما يسهم في رفع كفاءة العاملين بها، فضلا عن تفعيل برامج دراسات عليا جديدة في مجالات التميز المؤسسي وريادة الأعمال.

ويعد ماجستير "الإبداع وإدارة التغيير" هو برنامج مميز يُطرح لأول مرة في مصر ومدته ثلاثة فصول دراسية فقط "عام ونصف"، وهو معتمد من المجلس الأعلى للجامعات في مصر.

ويهدف البرنامج إلى تطوير المهارات القيادية من أجل دعم الإبداع وإدارة التغيير في المنظمات، ويستهدف القيادات الحالية والمستقبلية في المنظمات التي تسعى إلى التميز في ضوء التغيرات العالمية وتوجهات الدولة.

ويتضمن نظام الدراسة ببرنامج ماجستير "الإبداع وإدارة التغيير" حضور محاضرات بالإضافة إلى جزء يتم عن طريق التعليم الالكتروني.

وأكد قنصوه، خلال اللقاء حرص جامعة الإسكندرية على التعاون مع جامعة حمدان بن محمد الذكية كأول مؤسسة أكاديمية متخصصة في توفير خدمات تعليمية في مجال إدارة الجودة الشاملة عبر التعليم الذكي في الوطن العربي والشرق الأوسط.

وأشار رئيس جامعة الإسكندرية، إلى على أهمية الاتجاه إلى نظام التعليم الإلكتروني والذكي باعتباره مستقبل التعليم الذي يتيح للدارسين الحصول على الدرجات العلمية المختلفة وفق ضوابط محددة.