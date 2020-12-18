"تربية أسيوط" تسدد مصروفات 40 طالبًا ضمن مبادرة لمساعدة غير القادرين

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أسيوط ـ محمود عجمي:

أطلقت كلية التربية بجامعة أسيوط، مبادرة "اكفل طالب علم" لمساعدة الطلاب غير القادرين على سداد الرسوم الدراسية للعام الجامعي 2020/2021.

وقال الدكتور عادل النجدي عميد كلية التربية بأسيوط، إن مبادرة اكفل طالب علم، تستهدف نحو 200 طالب وطالبة من ذوي الظروف الصعبة ماديًا واجتماعيًا، والعمل على سداد الرسوم الدراسية لهم وفقًا لقواعد تضمن العدالة الاجتماعية وتطبيق قواعد التكافل الاجتماعي ومساعدة كل من يستحق الدعم.

وأوضح عميد كلية التربية بأسيوط، أنه جرى سداد الرسوم الدراسية لنحو 40 طالبًا وطالبة، بعد طرح فكرة المبادرة بشكل خاص من إدارة الكلية وبعض الزملاء من أعضاء هيئة التدريس بالكلية؛ مشيرًا إلى أن المبلغ المستحق على الطالب الواحد يتراوح مابين 700 إلى 900 جنيه وذلك حسب الفرقة التي يدرس بها.

وأشار الدكتور عادل النجدي، إلى أن تسديد الرسوم الدراسية أو إكمالها للطلاب غير القادرين بعد دعم صندوق تكافل طلاب الكلية والجامعة والتي تتراوح قيمة الدعم المقدم للطلاب ما بين 300 إلى 500 جنيه، وبرغم ذلك يوجد عدد من الطلاب لا يستطيع اكمال تسديد الرسوم.

وأضاف النجدي، أن من يرغب في المشاركة لدعم الطلاب غير القادرين التوجه إلى رعاية الشباب بالكلية ومعرفة الحالات المستحقة والحصول على إذن دفع بمبلغ الرسوم وتسديده في خزينة الكلية والحصول على صورة إيصال الدفع.