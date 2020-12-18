صور.. التحفظ على "10 آلاف اسكرينة موبايل" خلال حملة تموينية في المنوفية

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مصراوي Masrawy

المنوفية - أحمد الباهي:

نظمت مباحث التموين في مديرية أمن المنوفية، حملات مكثفة لضبط الأسواق ومنع الغش التجاري، وضبط السلع غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

أسفرت الحملات عن ضبط مصنع كرتون داخل مزرعة دواجن يعمل بدون ترخيص، وحيازة مستلزمات إنتاج بدون مستندات دالة على مصدرها واستخدام علامة تجارية وهمية غير مسجلة، وجرى التحفظ على 5 أطنان ورق كرتون خام و1700 كرتونة فارغة مدون عليها ماركة وهمية غير مسجلة، و4 ماكينات لتصنيع الكرتون.

كما ضُبط مخزن مواد غذائية يمارس النشاط بدون ترخيص والتحفظ على 7 أطنان أرز و500 كيلوجرام مكرونة بدون مستندات أو فواتير دالة على مصدرها، فضلاً عن ضبط مخزن منظفات لحيازته منظفات صناعية مجهولة المصدر، والتحفظ على 6000 زجاجة كلور سعة الزجاجة 750 مللي، كما جرى ضبط مخازن ومحلات أسمدة زراعية تعمل بدون ترخيص وحيازة أسمدة زراعية مجهولة المصدر، والتحفظ على 4 أطنان سماد نترات النشادر و2 طن و700 كيلوجرام سماد كبريت و2 طن سماد زراعي سوبر فوسفات.

من جانبه أكد رئيس قسم مباحث التموين بالمنوفية، أنه جرى تحرير 285 قضية تموينية متنوعة بمراكز ومدن وقرى المحافظة، خلال عدد من الحملات التموينية بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظة فى الفترة من 8 ديسمبر وحتى 14 ديسمبر الجاري.

ومن أهم القضايا تحرير 16 قضية غش تجارى، 90 قضية عدم الإعلان عن الأسعار، 27 قضية عدم وجود شهادة صحية "محلات تجارية"، 22 قضية بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي، 21 قضية عرض وبيع لحوم أزيد من السعر المعلن، و21 قضية تقرير عدم الإعلان عن أسعار، 23 قضية عدم مزاولة النشاط في أوقات العمل لمستودع غاز، 39 قضية تقرير إنتاج خبز ناقص الوزن لمخابز بلدية، 46 قضية خبز غير مطابق للمواصفات لمخابز بلدية.

وأضاف أنه من أبرز قضايا الغش التجاري التي ضُبطت خلال الحملات التفتيشية، معمل ألبان يمارس النشاط بدون ترخيص، وحيازة مواد غذائية بدون مستندات أو فواتير دالة على مصدرها والتحفظ على 3 طن ملح طعام، وضبط مخزن مواد بناء لحيازته مواد بناء بدون مستندات أو فواتير دالة على مصدرها وضبط 20 طن أسمنت، فيما ضُبط مخزن كماليات "اكسسوارات" هواتف محمولة لحيازته على إكسسوارات محمول لا يوجد لها إفراجات جمركية، والتحفظ على 10 آلاف شاشة حماية "اسكرينة" هواتف محمولة غير مدون عليها بيانات، وألف عبوة ورقية فارغة لتعبئة الإكسسوارات مدون عليها علامة تجارية وهمية غير مسجلة.