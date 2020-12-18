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شرطة تضبط 1360 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

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شرطة التموين تضبط 1360 قضية متنوعة خلال 24 ساعة شرطة تضبط 1360 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

مصراوي Masrawy

10:54 ص الجمعة 18 ديسمبر 2020

كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة لشرطة والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط 1360 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها: ضبط مالك مجزر لذبح الدواجن "بدون ترخيص" بمحافظة كفر الشيخ، بحوزته 4 طن "دواجن" مذبوحة خارج المجازر الحكومية معبأة داخل عبوات مدون عليها علامات تجارية غير مسجلة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

كما ضبطت الحملات المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة الجيزة، بحوزته 3٫45 طن "كبدة - دواجن" يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيق.

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مصراوي Masrawy

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