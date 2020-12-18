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مصرع شخص صدمته سيارة على "كوبري عثمان" في بنها

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مصرع شخص صدمته سيارة على "كوبري عثمان" في بنها مصرع شخص صدمته سيارة على "كوبري عثمان" في بنها

مصراوي Masrawy

10:44 ص الجمعة 18 ديسمبر 2020

القليوبية - أسامة علاء الدين:

لقي شخص مصرعه، بعدما صدمته سيارة مسرعة وفرت هاربة، أثناء وقوفه بجانب سيارته المعطلة أعلى كوبري الفحص ببنها.

تلقى اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد أمجد محفوظ مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، بمصرع موظف صدمته سيارة أعلى كوبري عثمان "الفحص" في بنها.

انتقل العميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية، إلى موقع البلاغ، وتبين من المعاينة أن الضحية "أيمن.م.م"، من قرية شبرا ريس، كفر الزيات، وتبين أن سيارته تعطلت أعلى الكوبري، وأثناء وقوفه بجوارها جاءت سيارة مسرعة صدمته فلقي مصرعه في الحال.

جرى نقل الجثة لمستشفى بنها العام، وأخطرت النيابة فتولت التحقيق، وكلفت المباحث بسرعة ضبط وإحضار السيارة مرتكبة الحادث.

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