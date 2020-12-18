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اليوم.. "أوقاف بني سويف" تفتتح مسجدًا جديدًا

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اليوم.. "أوقاف بني سويف" تفتتح مسجدًا جديدًا اليوم.. "أوقاف بني سويف" تفتتح مسجدًا جديدًا

مصراوي Masrawy

10:32 ص الجمعة 18 ديسمبر 2020

بني سويف - حمدي سليمان:

أعلنت مديرية أوقاف بني سويف، أنه سيجري افتتاح مسجد جديد بالمحافظة، اليوم الجمعة، وذلك ضمن خطة وزارة الأوقاف التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير وإنشاء المساجد.

من جانبه أعلن الشيخ صفوت نظير، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، أن المسجد الذي سيجري افتتاحه هو مسجد الرحمة بقرية شريف باشا التابعة لمركز بني سويف

وأكد وكيل وزارة الأوقاف أن المسجد تحت إشراف كامل من الوزارة وذلك يساهم في ترسيخ المفاهيم الصحيحة عن الدين الإسلامي، ويواجه الأفكار المغلوطة والظلامية التي تحاول الجماعات المتطرفة بثها بين الشباب، وجموع المواطنين.

وأشار إلى الحملات التي نظمتها المديرية لنظافة وتعقيم وتطهير المساجد على مستوى المحافظة استعدادًا لإقامة شعائر صلاة الجمعة، مع الالتزام التام بجميع الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية الخاصة بفيروس كورونا .

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