رويترز: واشنطن بصدد إدراج عشرات الشركات الصينية على القائمة السوداء

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مصراوي Masrawy

وكالات:

أفادت وكالة رويترز الإخبارية بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بصدد الإعلان عن فرض عقوبات تجارية على عشرات الشركات الصينية في مقدمتها شركة تصنيع أشباه الموصلات الدولية.

ونقلت الوكالة عن شخصين مطلعين على الموضوع تأكيدهما أن وزارة التجارة الأمريكية ستعلن اليوم عن إدراج 80 شركة، كلها تقريبا صينية، على القائمة السوداء، ما يعد آخر محاولة من الرئيس ترامب المنتهية ولايته لتثبيت نهجه المتشدد إزاء بكين.

وذكرت الوكالة أن الإجراء سيطال عددا من الشركات الصينية التي اتهمتها واشنطن بالتعاون مع الجيش، لاسيما في تطوير مشاريع بناء وعسكرة جزر اصطناعية في بحر الصين الجنوبي، بالإضافة إلى التورط في انتهاكات حقوقية مزعومة.

وأدرجت إدارة ترامب حتى اليوم أكثر من 275 شركة صينية بهدف استهداف أكبر قطاعات اقتصاد البلاد، في مقدمتها شركات "هواوي" و"زد تي إي" و"هيكفيشن" العملاقة.

وكانت وزارة التجارة الأمريكية قد ألزمت مصدري بعض المعدات إلى شركة SMIC بالحصول على ترخيص خاص، بدعوى وجود خطر أن تقع هذه المنتجات في أيدي العسكريين الصينيين.

وأدرج البنتاجون في الشهر الماضي الشركة الصينية العملاقة على قائمته السوداء، في خطوة منعت فعليا المستثمرين الأمريكيين من اقتناء أسهمها اعتبارا من العام القادم.

ونفت الشركة تكرارا وجود أي علاقة بينها والجيش الصيني.

وتعد SMIC التابعة جزئيا للدولة أكبر منتج لأشباه الموصلات في الصين، لكنها تتخلف عن الزعيم العالمي في هذا المجال شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات المحدودة (TSMC).