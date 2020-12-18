3 وزراء ومحافظ القاهرة يفتتحون مسجد "الأسمرات 3".. اليوم

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مصراوي Masrawy

كتب - محمود مصطفى:

يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة مسجد "الأسمرات 3"، اليوم، بحضور ومشاركة وزيرى التنمية المحلية والشباب والرياضة.

ويؤدي الدكتور رمضان عفيفى، مدير عام الإرشاد بديوان عام وزارة الأوقاف خطبة الجمعة بالمسجد، ويتناول موضوع الخطبة: "الوقاية خير من العلاج" للتأكيد على أهمية الوقاية بصفة عامة والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية فى مواجهة كورونا بصفة خاصة.

كانت وزارة الأوقاف حددت موضوع خطبة الجمعة، تحت عنوان " الوقاية خير من العلاج ".

وقال وزير الأوقاف، إن أهل العلم أكدوا أن دفع الضرر قبل وقوعه أولى وأوجب من دفعه بعد وقوعه، وقد قالوا: درهم وقاية خير من قنطار علاج، وقد قال نبينا (صلى الله عليه وسلم) : " لا يُورِدَنَّ مُمْرِضٌ علَى مُصِحٍّ " (صحيح البخاري) .

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