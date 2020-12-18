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أمين "النواب": 75 نائبا تسلموا كارنيهات عضوية المجلس اليوم
-
الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 09:23 مساءً
مسؤول بالصحة يكشف موعد تطعيم الأطباء والمواطنين بلقاح "كورونا"
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الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 09:23 مساءً
"لن أغادر منزلي واقفا" .. رامي مخلوف يتحدث عن تهديدات "أثرياء الحرب" له
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الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 09:15 مساءً
الأهلي يتغلب على الفتح.. و" السومة " هدافاً تاريخياً لدوري المحترفين
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الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 09:08 مساءً
شاهد.. معلم يترجم نجاح المملكة في التحول الإلكتروني بتوثيق التجارب الناجحة
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الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 09:08 مساءً
"المطيري" تفقد مرافق المكتبة المركزية بشطر الطلاب في جامعة شقراء
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الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 09:08 مساءً
ولي العهد يعزي "عبدالله الصباح" في وفاة والده "الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح"
-
الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 09:08 مساءً
بعد 30 عامًا.. الإبل العراقية تشارك بمنافسات "المزاين" بمهرجان الملك عبدالعزيز
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الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 09:08 مساءً
مركز تعزيز الصحة النفسية يحذّر من تداول الشائعات حول لقاح "كورونا"
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الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 09:08 مساءً
قطاع "الإبل" مجال خصب للاستثمار.. صفقات مليونية في شراء الفرديات بمهرجان المؤسس
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الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 09:08 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
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cnn arabic
سانجاي غوبتا يشرح أوجه التشابه والاختلاف بين لقاحات فايزر ومودرنا
فيديو
cnn arabic
الجمعة 18 ديسمبر 2020 10:58 صباحاً
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