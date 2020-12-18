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رئيس صوت العرب تلتقي الإعلاميين السودانيين بدورة "سودان بلا حدود"

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رئيس شبكة صوت العرب تلتقي الإعلاميين السودانيين بدورة "سودان بلا حدود" رئيس صوت العرب تلتقي الإعلاميين السودانيين بدورة "سودان بلا حدود"

مصراوي Masrawy

10:19 ص الجمعة 18 ديسمبر 2020


مصراوي

التقت، أمس الخميس، الإذاعية الدكتورة لمياء محمود رئيس صوت العرب باتحاد الإذاعة والتليفزيون، مع وفد الإعلاميين السودانيين في جلسة عمل عن الإعلام وحوار الثقافات وبناء الصورة تطبيقا على شبكة صوت العرب وإذاعة وادي النيل.

وتناولت لمياء في حديثها دور الإذاعات المشتركة في تعميق التواصل بين الشعوب، وتحدثت باستفاضة عن إذاعة وادي النيل منذ تأسيسها وأهم برامجها وطريقة إدارتها من قبل الجانبين المصري والسوداني وسبل تطويرها حتى تسهم في تعزيز التواصل بين والسودان.

وشهدت جلسة العمل مداخلات من قبل المتدربين بجانب تطبيق عملي لبعض التدريبات للتوصيات والإرشادات التي قدمتها د.لمياء فيما يخص إعداد وتقديم المواد الإذاعية، خاصة النقل المباشر.

وتحدثت رئيس شبكة صوت العرب فى لقائها مع الإعلاميين الأفارقة عن البث المباشر واحتياجات الجمهور في ظل اشتعال المنافسة، مشيرة إلى أن الإعلام، سواء المرئى أو المسموع، أصبح الآن يعمل في ظل ظروف مختلفة تماما عن تلك التي كان يعمل بها في بداية العمل الإذاعي والتليفزيوني، وأوضحت أن الإعلام قد استفاد كثيرا من ثورة الاتصالات والتقدم التكنولوجي الهائل الذي حدث في السنوات الأخيرة.

وتطرقت رئيس شبكة صوت العرب إلى الحديث عن البث المباشر الذي أصبح الحل الأمثل للوصول إلى التغطية المباشرة، مشيرة إلى مجموعة الأسس والخطوات التي يجب اتباعها عند حدوث أزمة، سواء كانت مفاجئة أو محتملة.

وتناقشت رئيس شبكة صوت العرب مع الإعلاميين السودانيين عن أهم العقبات التي تواجه المذيع أثناء قيامه بالإذاعة الخارجية، وكيفية التغلب عليها.

جاء ذلك اللقاء ضمن البرنامج التدريبي الخاص بدورة "سودان بلا حدود" التي تنظمها وزارة الدولة للإعلام بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية.

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