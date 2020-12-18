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مصراوي Masrawy

الرياض -أ ش أ

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إثر تحطم مروحية تابعة للبحرية الجزائرية قبالة تيبازة قرب العاصمة الجزائرية، وما نتج عنه من وفيات.

وأعرب العاهل السعودي -وفقا لوكالة الأنباء السعودية-اليوم الجمعة، عن بالغ تعازيه لذوي الضحايا والجيش الجزائري.

كما بعث ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ببرقية عزاء مماثلة.

وكانت وزارة الدفاع الجزائرية قد أعلنت مصرع 3 ضباط إثر سقوط مروحية تابعة للمصلحة الوطنية لحرس السواحل في عرض البحر، قبالة الساحل الشرقي لولاية تيبازة.