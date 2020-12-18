بعد إغلاق المرسى القديم في الأقصر.. مدير الطرق: الجديد يخدم الأهالي والسياح -صور

مصراوي Masrawy
10:26 ص الجمعة 18 ديسمبر 2020
الأقصر- محمد محروس:
شهدت محافظة الأقصر، إغلاق المرسى السياحي القديم، وذلك نظرًا لعدم توافر إجراءات الأمن والسلامة الخاصة به.
وقال المهندس أسعد مصطفي مدير مديرية الطرق والنقل بمحافظة الأقصر والمشرف على المشروعات بالمحافظة، إنه جرى افتتاح مرسى سياحي جديد بكورنيش النيل يستخدم حاليًا لاستقبال معدية الأهالي بدلا من المرسي القديم الذي أغلق.
أشار إلى أن ذلك ياتي في إطار استكمال الأعمال التي تقوم بها محافظة الأقصر من تطوير ورفع كفاءة كورنيش مدينة الأقصر، والذي تقوم بتنفيذه الهيئة الهندسية.
أوضح مصطفى أنه جري تطوير المرسي ضمن خطة تطوير المراسي بمحافظة الأقصر، ويدخل ضمن مكونات مشروع متكامل يتمثل في كورنيش النيل العلوي بطول أكثر من 2 كيلو متر، والذي تم الانتهاء منه وكذلك الكورنيش السفلي والجاري العمل به.
وأضاف مدير مديرية النقل، أن المرسى جرى تدشينه طبقًا للمواصفات الهندسية القياسية، ويشمل منظومة الحماية المدنية تغطي المرسى وما حوله في حالة حدوث أي أخطار، كذلك يشمل منظومة متقدمة للصرف الصحي مرتبطة بالأعمال الجارية بالكورنيش السفلي والتي تستوعب صرف المخلفات للمراكب والفنادق العائمة بطول الكورنيش.
وتشمل الأعمال التي تمت تطويرها، الجزء السفلي للممشي السياحي وأيضاً السلالم المؤدية إلي المرسي.
وفي السياق ذاته، يجري الإعداد للبدء فورًا في تطوير وتجميل كورنيش مدينة إسنا بطول حوالي 1700 متر، وكذلك رفع كفاءة الإنارة به عن طريق احدي شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.