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بعد إغلاق المرسى القديم في الأقصر.. مدير الطرق: الجديد يخدم الأهالي والسياح -صور

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بعد إغلاق المرسى القديم في الأقصر.. مدير الطرق: الجديد يخدم الأهالي والسياح -صور بعد إغلاق المرسى القديم في الأقصر.. مدير الطرق: الجديد يخدم الأهالي والسياح -صور

مصراوي Masrawy

10:26 ص الجمعة 18 ديسمبر 2020

الأقصر- محمد محروس:

شهدت محافظة الأقصر، إغلاق المرسى السياحي القديم، وذلك نظرًا لعدم توافر إجراءات الأمن والسلامة الخاصة به.

وقال المهندس أسعد مصطفي مدير مديرية الطرق والنقل بمحافظة الأقصر والمشرف على المشروعات بالمحافظة، إنه جرى افتتاح مرسى سياحي جديد بكورنيش النيل يستخدم حاليًا لاستقبال معدية الأهالي بدلا من المرسي القديم الذي أغلق.

أشار إلى أن ذلك ياتي في إطار استكمال الأعمال التي تقوم بها محافظة الأقصر من تطوير ورفع كفاءة كورنيش مدينة الأقصر، والذي تقوم بتنفيذه الهيئة الهندسية.

أوضح مصطفى أنه جري تطوير المرسي ضمن خطة تطوير المراسي بمحافظة الأقصر، ويدخل ضمن مكونات مشروع متكامل يتمثل في كورنيش النيل العلوي بطول أكثر من 2 كيلو متر، والذي تم الانتهاء منه وكذلك الكورنيش السفلي والجاري العمل به.

وأضاف مدير مديرية النقل، أن المرسى جرى تدشينه طبقًا للمواصفات الهندسية القياسية، ويشمل منظومة الحماية المدنية تغطي المرسى وما حوله في حالة حدوث أي أخطار، كذلك يشمل منظومة متقدمة للصرف الصحي مرتبطة بالأعمال الجارية بالكورنيش السفلي والتي تستوعب صرف المخلفات للمراكب والفنادق العائمة بطول الكورنيش.

وتشمل الأعمال التي تمت تطويرها، الجزء السفلي للممشي السياحي وأيضاً السلالم المؤدية إلي المرسي.

وفي السياق ذاته، يجري الإعداد للبدء فورًا في تطوير وتجميل كورنيش مدينة إسنا بطول حوالي 1700 متر، وكذلك رفع كفاءة الإنارة به عن طريق احدي شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

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