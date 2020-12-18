صور.. السيطرة على حريق داخل مصنع كرتون في شبرا الخيمة

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القليوبية - أسامة علاء الدين:

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، على حريق اندلع بمصنع كرتون بمنطقة عزبة الصعايدة في بهتيم بشبرا الخيمة، ومنعت امتداده للمناطق المجاورة له دون وقوع خسائر بشرية.

تلقى اللواء فخر الدين العربي، إخطارًا من العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية بالقليوبية، بنشوب حريق بمصنع كرتون بمنطقة عزبة الصعايدة ببهتيم بشبرا الخيمة، بمحافظة القليوبية.

انتقلت قوات الحماية المدنية، وجرى الدفع بـ6 سيارات إطفاء والسيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة له، وتولت النيابة التحقيق.