جوجل: عملاق التكنولوجيا في مرمى النيران دعوى قضائية جديدة فما السبب؟

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مصراوي Masrawy

واشنطن- (بي بي سي):

تقاضي 10 ولايات أمريكية، بقيادة ولاية تكساس، شركة جوجل متهمة إياها باتخاذ خطوات غير قانونية للحفاظ على احتكارها لسوق الإعلانات عبر الإنترنت.

وقالت تلك الولايات إن تحركات جوجل المزعومة تشمل عقد اتفاق مع فيسبوك للتلاعب بمزادات الإعلانات عبر الإنترنت.

يذكر أن هذه هي أحدث شكوى قانونية تواجه عملاق التكنولوجيا الذي يتعرض لضغوط من الجهات التنظيمية على مستوى العالم.

ورفضت جوجل هذه المزاعم قائلة إنها ستدافع "بقوة" عن نفسها في المحكمة.

وقال متحدث باسم الشركة ردا على دعوى الأربعاء: "لقد استثمرنا في أحدث خدمات تقنية الإعلان التي تساعد الشركات وتفيد المستهلكين، ولقد انخفضت أسعار الإعلانات الرقمية على مدار العقد الماضي، كما أن رسوم تقنية الإعلان تتراجع أيضا، وتعد رسوم تقنية الإعلانات من غوغل أقل من المتوسط في هذه الصناعة، وهذه هي السمات المميزة لصناعة شديدة التنافسية".

ومن جانبها، رفضت شركة فيسبوك التعليق.

وتستهدف الدعوى القضائية سيطرة جوجل على سوق الإعلانات عبر الإنترنت، والتي تقول إنها تعززت في عام 2008 بشرائها دابلكليك، وهو البرنامج الرئيسي الذي يستخدمه الناشرون لبيع إعلانات الإنترنت.

وتمثل الإعلانات أكثر من 80 في المئة من إيرادات جوجل.

ويذكر أن الولايات العشر التي تقاضي غوغل هي تكساس وأركنساس وإنديانا وكنتاكي وميسوري وميسيسيبي وداكوتا الجنوبية وداكوتا الشمالية ويوتاه وأيداهو.. وجميعها ولايات تضم مدعين جمهوريين.

وتزعم تلك الولايات أن غوغل تستغل دورها الجديد لفائدة أجزاء أخرى من أعمالها، على سبيل المثال من خلال إجبار الناشرين على ترخيص خوادم الإعلانات الخاصة بها. وتقول الدعوى أيضا إن الشركة اتخذت خطوات لتقوض سراً الابتكارات التي كانت تتحايل على رسومها.