تشميع 5 محال تجارية مخالفة خلال حملة في بورسعيد

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مصراوي Masrawy

بورسعيد - طارق الرفاعي:

شنت الأجهزة التنفيذية بحي الضواحي في محافظة بورسعيد، حملة، اليوم الجمعة، على المقاهي العامة والكافتريات والمحال التجارية لمراجعة التزام أصحابها بتطبيق الإجراءات الاحترازية، ومراجعة رخص المحلات وإزالة الاشغالات والتعديات.

وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع 5 محال لتحويلها من وحدات سكنية إلى تجارية بدون ترخيص وذلك بمنطقتي زمزم والصفا، كما جرى سحب رخصة أحدى الكافتريات لتقديمها الشيشة إلى المواطنين ومصادرة عدد من أدوات الشيشة بها.

كما قامت الحملة بإزالة عدد من اشغالات الباعة الجائلين والأكشاك غير المرخصة بمحيط محطة الإرسال التلفزيوني بشارع عبد الرحمن شكري، كما تم ضبط كشك يقوم بسرقة التيار الكهربائي بشارع العبور .