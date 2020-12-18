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الاليزيه يجري مسحة كورونا لجميع العاملين بعد اصابة الرئيس "ماكرون" والرئيس "السيسي" يوجه رسالة له .

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