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: لجنة خبراء أمريكية تصوت لصالح منح لقاح موديرنا ترخيصا طارئا

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فيروس كورونا: لجنة خبراء أمريكية تصوت لصالح منح لقاح موديرنا ترخيصا طارئا : لجنة خبراء أمريكية تصوت لصالح منح لقاح موديرنا ترخيصا طارئا

مصراوي Masrawy

09:42 ص الجمعة 18 ديسمبر 2020

واشنطن- (بي بي سي):

صوتت لجنة من الخبراء في الولايات المتحدة لصالح منح الموافقة الطارئة للقاح "موديرنا" المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وتمهد هذه الخطوة الطريق أمام بدء عملية توزيع ستة ملايين جرعة من هذا اللقاح اعتباراً من نهاية هذا الأسبوع.

وأظهرت التجارب أن لقاح "موديرنا" فعال بنسبة 94 بالمئة، وهي التجارب التي شملت 30 ألف شخص، من دون آثار جانبية خطيرة.

وصوتت اللجنة المؤلفة من علماء وأطباء ومسؤولين من وكالات الصحة الفيدرالية - بأغلبية 20 عضوا لصالح اللقاح فيما امتنع عضو واحد عن التصويت.

والسؤال الذي صوت عليه خبراء اللجنة هو: "استنادا إلى جميع الأدلة العلمية المتاحة، هل فوائد لقاح موديرنا المضاد لكوفيد-19 تفوق مخاطر استخدامه لدى الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 عاما وما فوق ذلك؟".

وعلى الرغم من أن قرار اللجنة توصية غير ملزمة، إلا أنه يفتح الباب أمام إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لإصدار ترخيص طارئ باستخدام هذا اللقاح.

ومن المتوقع أن تسمح إدارة الغذاء والدواء باستخدام اللقاح يوم الجمعة، ما يجعله ثاني لقاح يُرخص للاستخدام في الولايات المتحدة.

وعلى غرار لقاح "فايزر/بيونتيك"، يتوقع أن توصي إدارة الغذاء والدواء بعدم إعطاء لقاح موديرنا للأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بردود فعل تحسّسية.

وكانت الأمريكية قد اشترت بصورة مسبقة 200 مليون جرعة من لقاح "موديرنا" (مقابل 100 مليون جرعة من شركة "فايزر").

وبما أن لقاح "موديرنا" يعطى على جرعتين بفارق أربعة أسابيع فهذه الكمية تكفي لتلقيح 100 مليون شخص.

ووعدت "موديرنا" بتوزيع 20 مليون جرعة بحلول نهاية ديسمبر ثم 80 مليونا إضافية في الربع الأول من 2021 و100 مليون أخرى في الربع الثاني.

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