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صور.. فحص 2100 شخص ضمن قافلة طبية مجانية في دمياط

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صور.. فحص 2100 شخص ضمن قافلة طبية مجانية في دمياط صور.. فحص 2100 شخص ضمن قافلة طبية مجانية في دمياط

مصراوي Masrawy

09:21 ص الجمعة 18 ديسمبر 2020

دمياط - محمد إبراهيم:

أعلنت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، توقيع الكشف الطبي بالمجان على 2100 شخص ضمن فعاليات القافلة الطبية الشاملة التي أقيمت بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان في قرية الرياض، التابعة لمركز كفر البطيخ، على مدار يومي الأربعاء والخميس.

بينت المحافظ، في تصريح صحفي، أن الفعالية جاءت استكمالا لسلسلة القوافل التي تُنفذ داخل مراكز ومدن المحافظة بهدف تقديم أفضل الخدمات الصحية لأبنائها، ضمن مبادرة "حياة كريمة".

تضمنت القافلة عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية وإجراء الأشعة والتحاليل وصرف الأدوية بالمجان، وكذا اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحويل 23 مريضا إلى المستشفيات و4 حالات للعلاج على نفقة الدولة، فضلا عن إجراء 400 تحليل معملي.

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