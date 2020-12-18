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كوريا الجنوبية: العدد اليومي للإصابات الجديدة بكورونا يتجاوز الألف لليوم الثالث على التوالي

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كوريا الجنوبية: العدد اليومي للإصابات الجديدة بكورونا يتجاوز الألف لليوم الثالث على التوالي كوريا الجنوبية: العدد اليومي للإصابات الجديدة بكورونا يتجاوز الألف لليوم الثالث على التوالي

مصراوي Masrawy

08:54 ص الجمعة 18 ديسمبر 2020

سول - (أ ش أ):

تجاوز العدد اليومي للإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في كوريا الجنوبية 1000 إصابة لليوم الثالث على التوالي، اليوم الجمعة، بسبب استمرار الإصابات الجماعية في جميع أنحاء البلاد وزيادة عدد الاختبارات التشخيصية، لكن السلطات الصحية تظل حذرة بشأن تبني القيود الأكثر صرامة بسبب الأثر الاقتصادي بعيد المدى.

وأعلنت وكالة كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن كوريا الجنوبية سجلت 1062 إصابة جديدة بكوفيد-19، منهم 1036 إصابة محلية، ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 47,515 إصابة.

وهذه هي المرة الأولى التي يظل فيها عدد الإصابات اليومي أكثر من ألف لليوم الثالث على التوالي.. حسبما ذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية.

وأدت زيادة حالات الإصابة بالفيروس إلى الضغط على السلطات المحلية لرفع تدابير الاستجابة للفيروس في البلاد إلى أعلى مستوى، لكن السلطات ما زالت مترددة في القيام بذلك، لأن المستوى الأقوى لكبح للفيروس، وهو الأعلى في إطار نظام المستويات الخمسة، من شأنه أن يشل معظم الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية.

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