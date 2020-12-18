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الأوقاف: "الوقاية خير من العلاج" موضوع خطبة الجمعة.. اليوم

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الأوقاف: "الوقاية خير من العلاج" موضوع خطبة الجمعة.. اليوم الأوقاف: "الوقاية خير من العلاج" موضوع خطبة الجمعة.. اليوم

مصراوي Masrawy

08:00 ص الجمعة 18 ديسمبر 2020

وكالات

حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة اليوم، تحت عنوان : "الوقاية خير من العلاج".

وأكد وزير الأوقاف أن دفع الضرر قبل وقوعه أولى وأوجب من دفعه بعد وقوعه ، وقال أهل العلم: درهم وقاية خير من قنطار علاج ، وقد قال نبينا (صل الله عليه وسلم) : ” لا يُورِدَنَّ مُمْرِضٌ علَى مُصِحٍّ ” (صحيح البخاري).

وتابع: وعليه فإننا نؤكد وبقوة على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية في مواجهة المستجد (كوفيد -19) وعدم الاستهانة بانتشاره ، واعتبار الالتزام بكل الإجراءات الصحية التي تحددها الجهات المختصة لمواجهة انتشار هذا الفيروس مطلبًا شرعيًا ووطنيًا وإنسانيًا ، فالواجب الشرعي يحتم على كل إنسان المحافظة على نفسه ، وعلى أخيه الإنسان ، وعلى مجتمعه، وعلى الإنسانية جمعاء ، كما أن الجوائح والنوازل والمحن تتطلب أقصى درجات التعاون والتكامل والتراحم الإنساني ، والأخذ بأسباب العلم ، كما علمنا ديننا الحنيف من ضرورة الرجوع إلى أهل العلم والاختصاص في كل شيء ، حيث قال سبحانه وتعالى : ” فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ” .

واختتم: نسأل الله العلي القدير أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد ، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين ، وألا يكتب علينا ولا على أحد من خلقه غلق بيوته مرة أخرى .

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