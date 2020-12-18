ألمانيا تسجل أكثر من 33 ألف إصابة جديدة و813 وفاة بفيروس كورونا

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مصراوي Masrawy

برلين - (أ ش أ):

سجلت السلطات الألمانية، أكثر من 33 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأفاد معهد روبرت كوخ الفيدرالي للأمراض المعدية بأنه تم رصد 33777 إصابة بالفيروس التاجي خلال آخر 24 ساعة (مقارنة مع 26923 إصابة في اليوم السابق) فيما ارتفعت حصيلة ضحايا الوباء بواقع 813 حالة وفاة (مقابل 698 وفاة أمس)، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية.

وأوضح المعهد أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التي سجلت في ألمانيا منذ بداية الجائحة بلغ مليونا و439938 إصابة مؤكدة منها 24938 حالة وفاة.

من جانبه، أعلن وزير الصحة الألماني ينس شبان، أن الحكومة تخطط لإطلاق حملة التطعيم العام ضد الفيروس التاجي عقب عيد الميلاد، لكن استطلاعا للرأي أجرته شركة Forsa كشف أن 47% من المواطنين فقط يريدون التطعيم في أسرع وقت ممكن.