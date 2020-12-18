السجون الأمريكية: متهم ينتظر تنفيذ حكم الإعدام أصيب بكورونا

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مصراوي Masrawy

واشنطن - (أ ش أ):

أعلنت إدارة السجون الأمريكية اليوم الجمعة أن متهما ينتظر تنفيد حكم الإعدام عليه خلال أيام أصيب بفيروس كورونا.

جاء ذلك خلال جلسة قضائية اليوم ذكر خلالها ديفون بورتر محامي هذا الشخص والذي يدعى " داستن جون هيجز" والمدان بقتل ثلاث سيدات في عام 1996.

يأتي هذا وسط مخاوف بشأن الزيادة الكبيرة التي شهدتها أعداد حالات الإصابة في السجون الأمريكية وخصوصا في سن تيري هوت بولاية إنديانا حيث يتم تنفيذ أحكام الإعدام فيه وقد تأكدت إصابة أكثر من 300 سجين فيه بالفيروس.

ومن المقرر تنفيذ حكم الإعدام على هيجز يوم 15 يناير المقبل، قبل 5 أيام من تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن لتولي مهام منصبه بالبيت الأبيض وهو الذي يعارض عقوبة الإعدام.

وكان محامو هيجز قد أثاروا المخاوف من قبل بشأن احتمال أن يتسبب موكلهم في نقل الفيروس وقد يتعرض لمشكلات صحية أخرى قبل الإعدام.