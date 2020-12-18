جوتيريش يلقي كلمة أمام البرلمان الألماني بمناسبة الذكرى 75 لتأسيس الأمم المتحدة

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

برلين - (د ب أ):

سيلقي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش كلمة أمام البرلمان الألماني اليوم الجمعة في إطار فعاليات الاحتفال بالذكرى 75 لتأسيس الأمم المتحدة.

ومن المتوقع أن يحضر كلمة جوتيريش في البوندستاج المستشارة أنجيلا ميركل والرئيس فرانك فالتر شتاينماير ورئيس المحكمة الدستورية الألمانية ستيفان هاربارث.

ومن المقرر بعد ذلك أن يجري جوتيريش محادثات مع ميركل وشتاينماير.

واجتمع الأمين العام للأمم المتحدة يوم الخميس مع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس.

ودخل ميثاق الأمم المتحدة، الذي أسس الهيئة الدولية ومقرها نيويورك، حيز التنفيذ في 24 أكتوبر 1945. . واليوم، يبلغ عدد أعضاء المنظمة 193 دولة .

وتعد ألمانيا حاليا واحدة من 10 أعضاء غير دائمين في مجلس الأمن المكون من 15 دولة، وهو أهم هيئة في الأمم المتحدة، وتم إنشاؤه لحل النزاعات وتأمين السلام في جميع أنحاء العالم.

وتنتهي عضوية ألمانيا في مجلس الأمن الدولي في 31 ديسمبر بعدما شغلت على مدى عامين مقعداً غير دائم في الهيئة الأممية.