أخبار عاجلة

الأهلي يتغلب على الفتح.. و" السومة " هدافاً تاريخياً لدوري المحترفين -
شاهد.. معلم يترجم نجاح المملكة في التحول الإلكتروني بتوثيق التجارب الناجحة -
"المطيري" تفقد مرافق المكتبة المركزية بشطر الطلاب في جامعة شقراء -
ولي العهد يعزي "عبدالله الصباح" في وفاة والده "الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح" -
بعد 30 عامًا.. الإبل العراقية تشارك بمنافسات "المزاين" بمهرجان الملك عبدالعزيز -
مركز تعزيز الصحة النفسية يحذّر من تداول الشائعات حول لقاح "كورونا" -
قطاع "الإبل" مجال خصب للاستثمار.. صفقات مليونية في شراء الفرديات بمهرجان المؤسس -
المحكمة الجزائية: التقارير الطبية وكاميرات المراقبة وإفادات العاملين والعاملات بالسجون والموقوفات أثبتت عدم صحة دعوى لجين الهذلول -
لغة القرآن.. علامات مبشِّرة -
اللواء أشرف عطية: أسوان الجديدة ستكون أول مدينة ذكية على مستوى الصعيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

وزير الخارجية الأمريكية يبحث هاتفيا "من معزله" مع نظيره الياباني تعزيز التحالف بين البلدين

Print
وزير الخارجية الأمريكية يبحث هاتفيا "من معزله" مع نظيره الياباني تعزيز التحالف بين البلدين وزير الخارجية الأمريكية يبحث هاتفيا "من معزله" مع نظيره الياباني تعزيز التحالف بين البلدين

مصراوي Masrawy

07:09 ص الجمعة 18 ديسمبر 2020

واشنطن - (أ ش أ):

بحث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في اتصال هاتفي اليوم الجمعة مع نظيره الياباني توشيميتوس موتيجي تعزيز التحالف بين البلدين.

يأتي هذا بينما لا يزال بومبيو في فترة العزل الاحترازي التي بدأها مؤخرا بعد أن أعلن عن اختلاطه بأحد الأشخاص المصابين بفيروس كورونا.

وقال كيل براون نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية اليوم إن الوزيرين أكدا - خلال الاتصال - أن هذا التحالف يرتكز إلى قيم الديمقراطي وحقوق الإنسان وحكم القانون والمصالح الاستراتيجية المشتركة والصداقة الممتدة فيما بين الولايات المتحدة واليابان.

وأضاف أن بومبيو وموتيجي ناقشا - كذلك - الانتخابات في فنزويلا بما فيها من مخالفات، وأكدا أهمية الجهود المشتركة حتى تشهد السواحل المطلة على المحيطين الهادئ من الجانب الهندي منطقة تجارة حرة ومفتوحة وشاملة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع 7 أشخاص في حادث سير على الصحراوي الغربي بالمنيا

مصرع 7 أشخاص في حادث سير على الصحراوي الغربي بالمنيا

برعاية الرئيس السيسي.. زيارة لوفد من قادة الجنوب الليبي إلى مصر

برعاية الرئيس السيسي.. زيارة لوفد من قادة الجنوب الليبي إلى مصر

وزير التعليم العالي: مضاعفة ميزانية "نسور التنمية" لربط علماء مصر بالخارج

وزير التعليم العالي: مضاعفة ميزانية "نسور التنمية" لربط علماء مصر بالخارج

أمين "الأوقاف السودانية" يشيد بتجربة مصر في استثمار مال الوقف

أمين "الأوقاف السودانية" يشيد بتجربة مصر في استثمار مال الوقف

شبكة عيون الإخبارية