عبر "زووم".. انطلاق مؤتمر "التحول الرقمي في وقت الأزمات" بجامعة الإسكندرية.. غداً

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مصراوي Masrawy

يفتتح الدكتور خالد عبدالعفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمى، والدكتور عمرو طلعت وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، غدا السبت، أعمال المؤتمر الدولي العاشر لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في حياتنا، في نسخة خاصة احتفالا بمرور عشر سنوات على إطلاق المؤتمر، ويعقد أونلاين تحت عنوان: "التحول الرقمي في وقت الأزمات"، وتستمر أعماله حتى 21 ديسمبر.

وقال الدكتور محمد عبدالعظيم، القائم بأعمال عميد كلية التجارة في جامعة الاسكندرية، أن المؤتمر ينظمه قسم نظم المعلومات والحاسبات الآلية بكلية التجارة، ويهدف إلى نشر نتائج أحدث البحوث في مجالات الاتصالات والمعلومات وعلوم البيانات، ويستهدف المشاركين الأكاديميين والمشاركين من الصناعة لتواصل وتعاون أفضل لمصلحة الطرفين.

وأضاف أن المؤتمر يعالج عدة محاور من خلال الجلسات المختلفة والتى تتضمن الرؤى الاستراتيجية للتحول الرقمى، الأبعاد النظرية والفلسفية للتحول الرقمي، التكنولوجيات الناشئة الداعمة للتحول الرقمي والتحول الرقمي في القطاعات المختلفة،كما يتضمن المؤتمر العديد من الأحاديث الرئيسة والأبحاث وورش العمل بالاضافة إلى جلسة خاصة مقدمة من كبرى شركات التكنولوجيا والقطاعات الحكومية، ويقدم أيضا ندوة ومسابقة طلابية عن ريادة الأعمال في مجال الإتصالات والمعلومات.

وتعقد الجلسة الإفتتاحية في تمام التاسعة والنصف من خلال الرابط shorturl.at/myC29 على منصة MS Teams.

يتضمن المؤتمر العديد من الأحاديث الرئيسة والأبحاث وورش العمل كما يتضمن جلسة خاصة مقدمة من كبرى شركات التكنولوجيا والقطاعات الحكومية، ويقدم أيضا ندوة ومسابقة طلابية عن ريادة الأعمال فى مجال الإتصالات والمعلومات.