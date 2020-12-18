أخبار عاجلة

الأهلي يتغلب على الفتح.. و" السومة " هدافاً تاريخياً لدوري المحترفين -
شاهد.. معلم يترجم نجاح المملكة في التحول الإلكتروني بتوثيق التجارب الناجحة -
"المطيري" تفقد مرافق المكتبة المركزية بشطر الطلاب في جامعة شقراء -
ولي العهد يعزي "عبدالله الصباح" في وفاة والده "الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح" -
بعد 30 عامًا.. الإبل العراقية تشارك بمنافسات "المزاين" بمهرجان الملك عبدالعزيز -
مركز تعزيز الصحة النفسية يحذّر من تداول الشائعات حول لقاح "كورونا" -
قطاع "الإبل" مجال خصب للاستثمار.. صفقات مليونية في شراء الفرديات بمهرجان المؤسس -
المحكمة الجزائية: التقارير الطبية وكاميرات المراقبة وإفادات العاملين والعاملات بالسجون والموقوفات أثبتت عدم صحة دعوى لجين الهذلول -
لغة القرآن.. علامات مبشِّرة -
اللواء أشرف عطية: أسوان الجديدة ستكون أول مدينة ذكية على مستوى الصعيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

قيود جديدة في أستراليا بسبب تفشي كوفيد-19 في سيدني

Print
قيود جديدة في أستراليا بسبب تفشي كوفيد-19 في سيدني قيود جديدة في أستراليا بسبب تفشي كوفيد-19 في سيدني

مصراوي Masrawy

03:41 ص الجمعة 18 ديسمبر 2020

سيدني - (د ب أ):

أدى تفشي في جزء من مدينة سيدني الأسترالية إلى إعادة بعض القيود على الحدود بين الولايات الاسترالية كما أثار مخاوف من عودة حظر السفر عبر البلاد في عيد الميلاد، وذلك بعد أن تمكن الأستراليون إلى حد كبير خلال الفترة الماضية من السفر بحرية داخل البلاد.

وتم اكتشاف تفش جديد لكوفيد-19 في منطقة الشواطئ الشمالية بسيدني.

وقالت رئيسة وزراء نيو ساوث ويلز جلاديس بريجيكليان للصحفيين اليوم الجمعة إن 28 حالة ظهرت خلال الأسبوع الماضي.

وقالت مديرة الصحة في نيو ساوث ويلز، الدكتورة كيري شانت، للصحفيين إن مصدر تفشي المرض هو سلالة من الفيروس جاءت من الخارج، على الأرجح من الولايات المتحدة.

وقالت بريجيكليان للصحفيين صباح اليوم "لم نتوصل بعد إلى كيفية انتقالها من المصدر الدولي إلى البلاد، سواء كان ذلك من خلال الحجر الصحي أو مصادر أخرى. هذا هو التحدي الحقيقي لخبرائنا في مجال الجينات في الوقت الحالي".

وتشكلت طوابير طويلة أمام مراكز الفحوصات مع انتشار أنباء حول تفشي المرض.

وقالت رئيسة الوزراء إنها لن تلتزم بقيود جديدة بعد لكنها حذرت من أن الوضع قد يتغير إذا لم تتم السيطرة على تفشي المرض.

وأوصت ثلاث ولايات أسترالية أخرى بأن يخضع أي شخص زار الأماكن التي شهدت اصابات في سيدني للفحص والعزل لمدة أسبوعين.

بالإضافة إلى ذلك، قالت ولاية ويسترن أستراليا إنه يجب فحص أي وافد من نيو ساوث ويلز وخضوعه للعزل الذاتي لمدة أسبوعين، كما منعت تسمانيا أي شخص من شواطئ سيدني الشمالية من دخول الولاية.

وسجلت أستراليا الحد الأدنى من الحالات على مدار الأسابيع الستة الماضية بعد أن مرت بشهور من الإغلاق الصارم والحجر الصحي لجميع الوافدين الدوليين ..

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
إصابة حاكم ولاية كارولينا الجنوبية الأمريكية بفيروس كورونا

إصابة حاكم ولاية كارولينا الجنوبية الأمريكية بفيروس كورونا

مصرع 7 أشخاص في حادث سير على الصحراوي الغربي بالمنيا

مصرع 7 أشخاص في حادث سير على الصحراوي الغربي بالمنيا

برعاية الرئيس السيسي.. زيارة لوفد من قادة الجنوب الليبي إلى مصر

برعاية الرئيس السيسي.. زيارة لوفد من قادة الجنوب الليبي إلى مصر

وزير التعليم العالي: مضاعفة ميزانية "نسور التنمية" لربط علماء مصر بالخارج

وزير التعليم العالي: مضاعفة ميزانية "نسور التنمية" لربط علماء مصر بالخارج

شبكة عيون الإخبارية